vacanze Pasqua Sicilia. C’è un momento dell’anno in cui la Sicilia rallenta, si raccoglie e ritrova sé stessa attorno a una tavola. È la Pasqua, che nell’Isola continua a essere molto più di una semplice ricorrenza: è tradizione, famiglia e condivisione.

Secondo una ricerca YouGov per Airbnb, il 25% dei siciliani sceglierà di trascorrere le festività pasquali fuori casa, puntando su mete immerse nella natura, alla ricerca di relax e di quel primo assaggio di primavera che invita a staccare dalla routine. Un dato che conferma come il turismo esperienziale, lento e sostenibile, stia diventando sempre più centrale anche nelle scelte degli isolani.

Eppure, al centro della Pasqua restano gli affetti. Per il 76% degli intervistati, infatti, l’elemento più importante è trascorrere tempo di qualità con familiari e amici. Subito dopo, la convivialità: la tavolata condivisa continua a essere il simbolo più autentico della festa, tra sapori della tradizione e rituali che si tramandano di generazione in generazione.

I dati Airbnb raccontano anche un altro aspetto significativo: un soggiorno su due riguarda gruppi, mentre oltre il 30% delle ricerche è effettuato da famiglie. Un segnale chiaro di come la Pasqua resti una festa da vivere insieme, tra case vacanza, borghi e luoghi capaci di offrire esperienze autentiche.

Tra le mete più ricercate per la primavera spiccano San Vito Lo Capo, Lampedusa e Linosa e Scicli. Località diverse tra loro, ma unite da un denominatore comune: paesaggi suggestivi, identità forte e tradizioni enogastronomiche che raccontano la Sicilia più vera.

Un mix che conferma come, anche nel cambiamento delle abitudini di viaggio, la Pasqua siciliana continui a mantenere intatto il suo cuore: quello di una festa vissuta tra radici e nuove esperienze, senza mai perdere il senso profondo dello stare insieme.

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