Ditta rifiuti nel mirino dei ladri: furto nell’area di trasbordo

Ignoti ladri, durante le ore notturne, hanno preso di mira l’area di trasbordo gestita da una delle società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Si sono intrufolati nella struttura, che si trova in contrada Fondacazzo ad Agrigento, ed hanno rubato due pompe idrauliche e relativi pistoni. Un danno economico, provocato alla ditta, che non è stato ancora quantificato, ma non coperto da assicurazione. A fare la denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Villaseta, è stato un impiegato. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e hanno accertato che l’area dive è avvenuto il furto è priva di impianti di videosorveglianza.