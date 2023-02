Autonomia differenziata, sindaci chiedono incontro per denunciare l’approvazione del disegno di legge

Alcuni Sindaci della Provinca di Agrigento, componenti del Libero Consorzio Comunale, su indicazione del Sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, hanno chiesto la convocazione di un incontro per il prossimo 16 febbraio nell’aula consiliare “ Luigi Giglia “ per denunciare l’approvazione del disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, presentato dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli ed approvato dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento che, come sottolinea Giovanna Bubello, “spacca il Paese, mina l’unità nazionale con la creazione di piccoli statarelli divisi tra loro e la contrapposizione tra Nord e Sud sui fondi assegnati al mezzogiorno ed alle Regioni del Sud” . La richiesta di convocazione inviata al Commissario Straordinario Sanzo, e’ motivata dalla necessità di intraprendere una forte protesta dei Sindaci del Sud dopo la costituzione dell’Associazione del Sud Italia denominata “Recovery Sud “che coinvolge almeno 350 Sindaci del mezzogiorno. Sono diversi i Sindaci del Sud che hanno intenzione di chiedere il ritiro della proposta per aprire un confronto con gli enti locali che assicuri eguali diritti di cittadinanza ( sanità, istruzione in primis ) e definisca, finalmente, una riforma condivisa che unisca il Paese. L’incontro da svolgersi prossimamente e’ da estendere ai Sindaci della Provincia, alla Deputazione Nazionale, Regionale ed alle forze sindacali e sociali del terrItorio.