Bocconi avvelenati per uccidere cani e gatti randagi: presentata denuncia

Qualcuno ha lasciato un sacchetto di plastica contenente dei bocconi avvelenati per uccidere cani e gatti randagi. E’ avvenuto nella zona di San Rocco, salita di Via del Gesù, a Grotte. La denuncia è dell’associazione “La Voce Deigrottesienonsolo”, che ha pubblicato alcune foto sulla propria pagina facebook.

“La prima vittima – scrivono – è stata il cagnolino di una persona anziana che in questo momento è in un fiume di lacrime, unica sua compagnia. Se avete animali state attenti”. L’episodio è stato denunciato alla polizia municipale che sta verificando la presenza di impianti di videosorveglianza per risalire ai responsabili.