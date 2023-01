Violenza sulle donne, interessante convegno alla biblioteca La Rocca

Interessante e partecipato convegno dal tema “Per le donne con le donne”, che si è tenuto alla biblioteca “La Rocca” di Agrigento, incentrato contro la violenza di genere sulla donna, sino al fenomeno del femminicidio.

A introdurre i vari interventi Sabrina Turano dell’associazione Italia si Desti. “Si deve uscire definitivamente dal mondo patriarcale, analizzando le cause/effetto, e attuare le discipline per contrastare tale degradante realtà – ha detto Turano -. Quindi attraverso una disamina pico/pedagogica, sociale, politica e storica, ma soprattutto volta ad una apertura di educazione culturale. Occorre contrapporre rimedio alla diffusione ancor oggi di quei riti e tabù che sono altamente pericolosi per la donna. Occorre abbattere quelle mentalità patriarcali volte a limitare ed offendere l’essere umano in sé negando diritti umani e civili ‘solo’ perché donna”.

Tra gli interventi quelli di Roberta Lala e Rosalda Passarello, ex assessori comunali di Agrigento, del giornalista Paolo Cilona, di Ilenia Capodici e Rossana Marchetta dei Volontari di Strada, della psicologa Ilaria Bordenca e del professore Gero Di Francesco.