Si intrufola in un bar, e ruba televisore e soldi

Ha forzato una piccola finestra posta alle spalle dell’edificio, e s’è intrufolato all’interno di un bar di via Manzoni, ad Agrigento. Ad agire un ladro solitario che ha rubato un televisore e 200 euro in contanti, per poi dileguarsi velocemente. E’ successo ieri notte.

Dopo l’amara scoperta da parte del proprietario, sul posto per la constatazione di furto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza posto a presidio dell’esercizio commerciale. E a quanto pare, sarebbe stato notato un unico malvivente, forse un giovane. Non è esclusa la presenza di un complice rimasto fuori a fare il “palo”.