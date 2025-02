Il pubblico ministero Giovanni Gullo, della Procura di Catania, ha disposto la citazione diretta a giudizio per l’agrigentino Stefano Fragapane, 31 anni, per le accuse di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 19 maggio. L’episodio risale all’11 agosto del 2023. L’indagato, difeso dall’avvocato Davide Casà, era detenuto nel carcere di Catania e sarebbe stato ripreso da un agente della polizia Penitenziaria per esseri allontanato dalla sua sezione. Alla richiesta di rientrare avrebbe reagito rifiutandosi di tornare nella sua cella.

