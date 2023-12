Fermato alla partenza un pullman diretto a Catania per una gita scolastica di una classe di scuola elementare e una di media dello stesso istituto comprensivo. E’ successo nel piazzale dello stadio Esseneto ad Agrigento. Ad effettuare il controllo gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, che ci hanno messo pochissimo ad accertare che quell’autobus era senza revisione, poiché scaduta.

Il mezzo è stato subito bloccato e sanzionato, ma al conducente è stato intimato di non partire se non dopo aver provveduto alla sostituzione con altro mezzo efficiente e sicuro. La gita è stata assicurata con l’invio, da parte della ditta, di un altro autobus e i ragazzini hanno potuto raggiungere la città etnea in tutta sicurezza. E da giorni che sono ripartiti in maniera sistematica i controlli ai pullman affittati dalle scuole, da parte degli agenti polizia Stradale di Agrigento, che è diretta dal vice questore Andrea Morreale.