L’asilo nido Esseneto è ormai una realtà concreta. I lavori saranno completati entro il 21 maggio 2026, quindi con anticipo rispetto alla scadenza del Pnrr fissata a fine giugno 2026. Investimento da 1 milione di euro. “Dopo anni di chiusura e di attese – afferma l’assessore comunale di Agrigento Gerlando Principato -, le immagini che oggi mostriamo alla città testimoniano il risultato di un lavoro intenso che ha visto impegnati l’assessorato, i tecnici comunali, gli uffici e l’impresa esecutrice per restituire ad Agrigento una struttura che per troppo tempo è rimasta chiusa e inutilizzata”.

“Un ringraziamento particolare va al Rup Alberto Avenia – continua Principato -, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento e che ha partecipato anche al bando nazionale per gli arredi, candidando l’allestimento dell’asilo Esseneto. L’esito della procedura è atteso proprio in questi giorni. Questo intervento rappresenta un segnale concreto: ciò che per anni è rimasto fermo oggi viene riaperto e restituito alla comunità. Tra pochi giorni quello che era chiuso diventerà uno spazio moderno e funzionale per i bambini e per le famiglie del quartiere”.

“È una grande soddisfazione raggiungere questo risultato all’interno del mandato del sindaco Francesco Miccichè, dimostrando che i finanziamenti intercettati vengono trasformati in opere vere e in servizi per la città”, conclude l’assessore comunale.

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