Bloccati mentre spacciano stupefacenti, denunciati due minori

Hanno sorpreso due ragazzi a smerciare stupefacenti a ridosso del boschetto. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sciacca, hanno bloccato due minori saccensi, dalle parti di via Ciro Menotti.

Sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 25 grammi di marijuana.

Per entrambi è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.