Prima la discussione sul sociale network, poi le botte: uno ferito e l’altro denunciato

Si sono dati appuntamento per chiarire un diverbio cominciato su Facebook. Ma anziché risolvere a voce la contesa, uno ha picchiato l’altro, colpendolo a calci e pugni.

L’aggressore, un 37enne disoccupato di Calamonaci, è stato fermato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Sciacca, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’accusa di lesioni personali.

La vittima, un commerciante 45enne, che ha riportato diversi traumi sparsi, ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. I medici gli hanno curato e medicato i traumi, giudicati guaribili in otto giorni. Ancora sconosciuto il motivo della lite.