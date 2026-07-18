Il sindaco di Agrigento Michele Sodano, ha firmato l’ordinanza che dispone l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per la gestione dell’emergenza idrica nella località balneare di Maddalusa. Il provvedimento, mira a salvaguardare la salute pubblica della popolazione residente in condizioni di maggiore vulnerabilità, come concordato al tavolo tecnico convocato in Prefettura.

Garantiti 50 litri d’acqua al giorno pro capite tramite autobotti. L’assistenza sarà riservata ai nuclei familiari residenti in prima casa nei quali siano presenti soggetti particolarmente fragili. Potranno presentare domanda gli invalidi al 100%, le persone con più di 80 anni, le famiglie con bambini fino a cinque anni, gli invalidi con indennità di accompagnamento, i nuclei con pazienti allettati e altri casi che saranno valutati singolarmente con il supporto dei Servizi sociali e dell’Asp.

Il Coc sarà operativo nei locali dell’ex tribunale di piazza Gallo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Le richieste dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune corredate dalla documentazione richiesta. La distribuzione sarà effettuata mediante autobotti comunali o con mezzi messi a disposizione dalla Protezione civile regionale.

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