Inferno di fuoco in strada: distrutta un’auto, danneggiate altre due

Un incendio di origine incerta ha distrutto una autovettura, e ne ha danneggiato altre due, in via Giacomo De Medici, a Licata. Le fiamme hanno avvolto una Citrone C3 di proprietà di una trentaquattrenne casalinga licatese, e in poco tempo si sono estese anche ad una seconda macchina parcheggiata a pochi passi, una Fiat Croma utilizzata dal compagno della donna, un quarantenne del luogo, e ad una Fiat Punto di proprietà di un pensionato licatese di 78 anni. Una volta scattato l’allarme, nel corso delle ore notturne fra mercoledì e ieri, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, e i poliziotti del locale Commissariato. Ancora da chiarire le cause del rogo.