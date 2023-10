Il Lions Club Canicattì Castel Bonanno, rappresentato dalla Presidente Rosa Maria Corbo, dal segretario Pietro Saia e dalla GST Teresa Monaca, ha partecipato all’ Incontro d’Autunno del Distretto 108 Yb che si è svolto a Pollina. Durante la cerimonia è stato firmato il Patto d’Amicizia tra il Distretto 108Yb Sicilia e il Distretto 108 Ta1. Nel pomeriggio, alla presenza del Governatore avv. Daniela Macaluso e di tutte le autorità lionistiche, il Presidente del Club e il GST, (Presidente Comitato Service), hanno illustrato alla platea due service importanti. Il primo sul recupero della memoria del dott. Antonino Sciascia, lo scienziato canicattinese al quale non è stato attribuito il Premio Nobel per la Medicina per la scoperta della Fototerapia, per il quale si propone un percorso di conoscenza inserito nell’agenda di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, il secondo sull’applicazione in Sicilia della normativa sulla continuità territoriale che consentirebbe a tutti i siciliani di godere di tariffe agevolare per gli spostamenti da e per la Sicilia, legge già applicata da tempo in Sardegna. Le due iniziative hanno riscontrato l’entusiasmo e la condivisione di tutti i presenti e lo stimolo ad andare avanti in sinergia con il Distretto.