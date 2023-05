Blitz di Squadra Mobile e Volanti: sequestrati oltre 30 chili di cocaina. Un arresto

La Polizia di Stato continua la sua costante attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel corso della notte di domenica, in un servizio congiunto tra il personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha permesso di trarre in arresto un soggetto trovato in possesso di oltre 30 chili di cocaina. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura alle ore 9 di domani, martedì 23 maggio, alla presenza del procuratore della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella, del questore Emanuele Ricifari e del capo della Squadra Mobile Giovanni Minardi.