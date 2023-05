Spazi esterni: la pergola si conferma un evergreen per arredare il giardino

La pergola costituisce ancora oggi una delle soluzioni architettoniche più ricercate e richieste per ogni area esterna: grazie alla sua estrema versatilità e allo stile che conferisce al giardino, può essere considerata un vero e proprio evergreen.

Naturalmente, per valorizzare adeguatamente l’outdoor è opportuno individuare la soluzione più indicata per le proprie necessità, affidandosi all’esperienza di rivenditori specializzati nel settore come AKENA, realtà d’eccellenza che propone strutture di qualità in grado di inserirsi con stile ed eleganza in qualsiasi tipologia di ambiente.

Infatti, le pergole Akena offrono il perfetto connubio tra design, innovazione e sicurezza. Si tratta di soluzioni disponibili in molteplici varianti, tutte personalizzabili e realizzate con i migliori materiali sul mercato.

Le varie tipologie di pergola

Al giorno d’oggi sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di pergole. Un modello all’avanguardia è senza dubbio rappresentato dalla pergola bioclimatica, che presenta delle lamelle orientabili con cui è possibile sfruttare la struttura in ogni periodo dell’anno, riparandosi dalle temperature elevate in estate e dal clima rigido dei mesi invernali.

Si tratta di soluzioni che possono essere personalizzate a 360 gradi, per esempio optando per vetrate e lucernari con cui incrementare anche la protezione dal vento e accrescere il livello di luminosità all’interno della struttura.

Le pergole possono essere poi suddivise in autoportanti e addossate: i primi modelli possono essere installati in qualsiasi punto dello spazio outdoor, mentre i secondi permettono di creare un’area relax affiancata a una delle pareti dell’abitazione.

Per quanto riguarda i materiali, invece, al giorno d’oggi risulta molto apprezzato l’alluminio, in quanto permette di usufruire di pergole robuste, dall’estetica accattivante e che richiedono interventi di manutenzione e pulizia minimi, con un importante risparmio sui costi di gestione.

Come personalizzare la pergola per l’outdoor



Le pergole realizzate dalle migliori aziende di riferimento del settore possono essere personalizzate con numerosi optional.

Uno dei più richiesti è senza dubbio rappresentato dall’illuminazione: al giorno d’oggi, infatti, affidandosi a realtà come AKENA, è possibile installare lampadine al LED che permettono di sfruttare la struttura anche nelle ore notturne, conferendo al tempo stesso un’atmosfera suggestiva a tutto l’outdoor.

È possibile valutare anche l’installazione delle tende da sole, che durante l’estate permettono di usufruire di una schermatura extra dai raggi solari, offrendo una protezione importante soprattutto per quello che riguarda le radiazioni ultraviolette.

Come creare un angolo relax unico con la pergola

Per dare vita a un’area relax ottimale con la pergola è importante dedicare la massima attenzione anche alla funzionalità e al comfort.

A questo proposito, è possibile arricchire la struttura con i giusti arredi e complementi: spazio, quindi, a tavoli e sedie nel caso in cui si voglia sfruttare la struttura per organizzare pranzi e cene.

In alternativa, è possibile orientarsi verso poltroncine e divanetti da esterno per creare un ambiente nell’outdoor dove riposare al riparo dal sole e dalle intemperie. Nel caso di pergole installate a ridosso di una piscina, invece, il consiglio è quello di valorizzare la struttura con ombrelloni e sedie a sdraio.

Per usufruire della comodità della pergola anche in inverno, infine, è possibile valutare di fornire il riscaldamento alla struttura. Attualmente è possibile scegliere tra diverse soluzioni, che vanno dall’allaccio alla rete elettrica domestica all’acquisto di appositi ombrelloni riscaldanti.