Ignoti ladri hanno preso di mira il cimitero comunale di Bonamorone ad Agrigento. Sono riusciti ad accedere negli uffici e, da lì a poco, hanno scassinato i distributori automatici di bevande, caffè e snack, arraffando il contenuto in denaro. Quindi si sono allontanati velocemente. A fare la scoperta della “visita” dei ladri, ieri mattina, sono stati i dipendenti. Subito hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento.

E’ stata notiziata la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. Militari dell’Arma e polizia, sono impegnati nell’attività investigativa. In azione quasi sicuramente i ladri di merendine. Prima è toccato a quattro scuole cittadine, poi a una palestra, e adesso al cimitero. Del tutto simili le modalità delle incursioni. Il sospetto che a colpire sia stata sempre la stessa “mano”. In tutti i casi i responsabili infatti hanno rubato i soldi dai distributori automatici.

