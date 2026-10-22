Un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio ha interessato il comune di Sciacca negli ultimi giorni. L’iniziativa, disposta dalla Questura di Agrigento, rientra in una strategia provinciale mirata a innalzare i livelli di sicurezza percepita, contrastare i reati predatori (come furti e rapine), arginare lo spaccio di stupefacenti e verificare la regolarità delle attività commerciali locali. Il dispositivo di sicurezza è stato coordinato sul campo dal personale del Commissariato di P.S. di Sciacca, che ha operato con il supporto specialistico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale.

La presenza della Polizia è stata massiccia. Attraverso il dispiegamento di 13 posti di controllo stradali, gli agenti hanno identificato 295 persone – tra cui diversi soggetti con precedenti penali a carico – e sottoposto a verifica 148 autovetture.

Il bilancio sul fronte della viabilità conta 21 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Nel corso delle verifiche si è provveduto al ritiro di patenti di guida e documenti di circolazione. Inoltre, due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e altri tre sono stati forzatamente sospesi dalla circolazione per gravi irregolarità. Nel mirino delle pattuglie sono finiti anche i mezzi di nuova micro-mobilità urbana: due monopattini elettrici sono stati sanzionati per violazioni legate alla mancanza di copertura assicurativa RCA, al mancato utilizzo del casco protettivo e all’assenza del targhino identificativo obbligatorio.

Le attività repressive non si sono fermate alla circolazione stradale. Gli agenti hanno eseguito una segnalazione alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale (ex art. 75 del D.P.R. 309/1990) e hanno contestato una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Il monitoraggio ha toccato anche la detenzione di materiale sensibile e il settore commerciale: sono state infatti eseguite 7 verifiche domiciliari mirate al controllo del possesso di armi, mentre due esercizi pubblici del centro sono stati sottoposti a ispezione amministrativa per valutarne la conformità alle licenze. Questa intensificazione delle attività operative riafferma il costante e sinergico impegno delle Forze di Polizia nel presidiare i centri urbani della provincia, a tutela della legalità e della sicurezza della cittadinanza.

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