In Europa, nonostante la giovane età, sempre più bambini e adolescenti amano indossare piccoli gioielli come modo per affermare la loro personalità e seguire i trend dettati dalla moda.

Grazie a una rinnovata sensibilità per la sicurezza, però, la bigiotteria sta lasciando il posto a gioielli per bambini e adolescenti in argento, un fatto che si tramuta in una sfida per retailer e distributori, che devono fare i conti con l’aumento del prezzo di questo prezioso metallo.

Ma oltre al prezzo, nella scelta del grossista di gioielli per bambini e ragazzi, è necessario tenere in considerazione anche il design e la qualità, assicurandosi che i prodotti siano privi di piombo, cadmio e nichel.

Grossista gioielli bambini e ragazzi: l’importanza del design

Nel settore dei gioielli per bambini in argento, le collezioni che vantano maggior successo sono quelle capaci di coniugare estetica e trend. Questo significa che nella selezione dei grossisti per gioielli per bambini e ragazzi è indispensabile puntare su chi offre collezioni in linea con i gusti dei più piccoli.

Tra i design più longevi e tutt’ora molto richiesti spiccano i gioielli ispirati alla natura, come gli orecchini a fiore, soprattutto a forma di rosa e margherita, che ben si adattano alla sensibilità infantile e alle palette pastello, tipiche dell’abbigliamento per bambini.

Altri gioielli in argento per bambini molto apprezzati sono quelli che riproducono gli animali che popolano la fantasia dei piccoli: farfalle, gatti, insetti e charm con figure facilmente riconoscibili conquistano facilmente i piccoli, anche se negli ultimi tempi, sulla spinta dei trend presenti sul web, emergono i capibara, protagonisti di centinaia di meme famosi.

Per quanto riguarda i materiali, è importante verificare che le collezioni gioielli kids e teen comprendano monili con dettagli in cristallo e pietre opalescenti, che regalano luminosità ed eleganza.

Nel momento in cui ci si approccia ai cataloghi del fornitore di gioielli per bambini e ragazzi, è inoltre opportuno prediligere gioielli leggeri e pratici, collane, orecchini e bracciali con piccoli punti luce, mini cerchi e pendenti corti per l’uso quotidiano e bracciali e collane con chiusure sicure.

In pratica, nella scelta del fornitore all’ingrosso di gioielli per bambini è indispensabile puntare sul design, senza però dimenticare l’importanza di chiusure adatte al terget, che facilitano il lavoro dei piccoli e rassicurano i genitori.

I nuovi trend dei gioielli per teenager

Per valutare l’offerta dei grossisti di gioielli per ragazzi è invece opportuno focalizzarsi sulla possibilità di personalizzazione. Tra le tendenze emergenti nel segmento teen, c’è infatti il layering, cioè l’abitudine di indossare più gioielli insieme per creare look personali e facilmente modificabili.

Nel caso degli orecchini, ad esempio, questo trend si traduce nell’ear stacking, ovvero nella combinazione di più elementi come huggie, mini cerchi di diverse misure, ear cuff e piccoli orecchini decorativi. Rispetti ai gioielli in argento per bambini, i soggetti cambiano, lasciando il posto a stelle, cuori e simboli minimalisti che rimandano al mondo giovanile.

Bracciali, anelli e collane seguono lo stesso trend. I teenager prediligono bracciali in argento impilabili e abbinabili ad altri materiali, anelli aperti e regolabili, catenine sottili, spesso con le iniziali come pendenti, da cambiare a seconda dell’occasione.

Ma una volta compreso qual è lo stile giusto per soddisfare il segmento kids & teen, il rivenditore di gioielli per bambini e adolescenti si trova a fare i conti con un problema: l’aumento del costo dell’argento.

Il rialzo del prezzo dell’argento come variabile nella scelta del grossista di gioielli per bambini e ragazzi

Per le aziende che operano nel settore dei gioielli per bambini e ragazzi, l’aumento del prezzo dell’argento sta incidendo significativamente sugli investimenti.

Inoltre, secondo un’analisi di J.P Morgan, il prezzo medio potrebbe attestarsi intorno agli 81$ per oncia nel 2026, con possibili rialzi fino a 100$ in determinati scenari. Questo significa che i rivenditori devono al più presto individuare i migliori grossisti per gioielli per bambini e ragazzi, in modo da contenere i costi, pur assicurandosi una qualità di alto livello.

In questo scenario, infatti, si assiste alla crescita di fornitori come Alibaba, NIHAO Jewelry e grossisti di gioielli per bambini e ragazzi come 925SilverJewelry.com di Phoenix Manufacturing, che vanta una vasta collezioni di monili in argento. Gioielli che oltre a rispondere alle esigenze estetiche della clientela, assicurano standard di qualità in linea con le normative europee.

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