Rinvenuti 80 grammi di cocaina nascosti in cantina e 25 grammi di cannabis e vario materiale per il confezionamento delle dosi in casa. La polvere bianca una volta “tagliata” con altre sostanze, e immessa nelle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato circa 10mila euro. Ad entrare in azione gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e dai loro colleghi del Commissariato di Ps di Licata. A finire nei guai un trentaduenne licatese.

Nei suoi confronti è scattata la denunciata, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un notevole successo investigativo, l’ennesimo, frutto del “fiuto” investigativo dei poliziotti, anche sulla base delle direttive impartite dal questore Tommaso Palumbo.

Nel corso della perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 25 grammi di cannabis, due bilancini elettronici di precisione e vario materiale per confezionare le dosi. All’interno della cantina nella disponibilità del licatese trovati alcuni involucri contenenti cocaina, del peso complessivo di 80 grammi.

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