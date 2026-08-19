Sono state avviate le indagini sul danneggiamento di un’auto, di proprietà di una quarantenne agrigentina libera professionista. Il raid è stato compiuto, nelle ore notturne, sotto l’abitazione della donna nel centro storico della Città dei templi.

La Fiat Panda ha riportato ammaccature su due sportelli, rigature sulle fiancate e anche un vetro retrovisore è stato divelto. A fare la scoperta è stata la donna che ha chiamato la polizia. Si tratterebbe di un gesto mirato.

Al via le indagini dei poliziotti delle Volanti per ricostruire quanto accaduto. E la Procura di Agrigento, subìto informata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento.

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