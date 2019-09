Blitz della polizia, fermati e denunciati tre pusher

Blitz dei poliziotti della sezione Volanti di Agrigento, nei pressi di piazzale Aster, a San Leone, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccati e denunciati tre giovani del Gambia. Altri due pusher, sempre di origine africana, alla vista dei poliziotti si sono liberati della droga, abbandonandola nelle cabine del vicino lido, e si sono dati alla fuga per la spiaggia. Gli agenti hanno trovato, recuperato e sequestrato 10 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, pronte per essere spacciate.