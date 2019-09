Primo giorno di scuola, traffico in tilt. Multe e auto rimosse

Primo giorno di scuola e i temuti disagi sono arrivati. E’ un martedì ‘nero’ per la viabilità nel centro cittadino di Agrigento, anche a causa di alcune scelte, quanto meno discutibili. Al viale della Vittoria, in particolare, una squadra di operai, ha ripristinato le strisce pedonali, provocando file interminabili di veicoli. Automobilisti imbufaliti perchè imbottigliati nel traffico (nella foto), e clacson che suonano. La rabbia ha assalito anche le decine di genitori, fermi ad aspettare l’uscita dei propri figli dalla scuola “Lauricella”, fissata per oggi alle 11.30.

Ed è stata una giornata di fuoco pure per gli agenti della Polizia Locale, più volte intervenuti a causa del comportamento selvaggio di certi automobilisti. In tanti hanno creato una doppia e una tripla fila, dal lato belvedere del viale. Altri hanno parcheggiato, e se ne sono andati, rendendo impossibile il passaggio delle altre auto. Elevate multe per divieto di sosta. Infine richiesto l’intervento del carroattrezzi per rimuovere un paio di vetture.