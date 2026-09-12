Blitz dei finanzieri al mercato settimanale del venerdì di piazza Ugo La Malfa, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Ad entrare in azione numerosi militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Agrigento e della Tenenza di Porto Empedocle.

Sequestrati oltre mille articoli contraffatti: scarpe, giubbini, t-shirt, altri capi di vestiario e vari accessori, perlopiù borse. Le Fiamme gialle hanno cinturato una vasta area con decine di uomini in divisa e in borghese, giunti a bordo di auto e furgoni.

L’operazione è partita poco dopo le 9 quando i finanzieri [niente virgola] hanno cominciato a controllare l’area dell’affollato mercato settimanale, partendo proprio da quella zona in cui decine di venditori irregolari montano le bancarelle abusive per esporre e vendere prodotti con marchi contraffatti.

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