È lungo l’elenco di violazioni riscontrate nel corso delle ispezioni fatte, negli ultimi giorni, dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, in due cantieri edili. Il primo controllo è scattato a Sambuca di Sicilia. Qui a finire nei guai una donna di Sciacca, amministratrice di una ditta di costruzioni, denunciata per omessa installazione del quadro elettrico di cantiere e per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza per l’esecuzione dei lavori nelle vicinanze delle linee elettriche in tensione.

Nello stesso cantiere deferiti un riberese per omessa vigilanza sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale degli operai e un lavoratore saccense, ritenuto responsabile del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (fornite dall’impresa) da parte dei lavoratori contro il pericolo di caduta dall’alto.

Ad Agrigento nella località balneare di San Leone, gli specialisti dell’Arma hanno denunciato un giovane imprenditore, titolare di una ditta, per mancata informazione, omessa redazione del Pos e mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale. Complessivamente su 13 lavoratori controllati due sono risultati “in nero” e altri quattro irregolarmente assunti. Sono state elevate complessivamente sanzioni per 24.000 euro e ammende per 15.000 euro. I militari, per le due ditte, hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp