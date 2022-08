“Folklore nel cuore” a San Leone

Tanti gli eventi di questo fine settimana in programma per l’Estate di Destinazione Agrigento. Per il Festival Il Mito, al teatro di Piano San Gregorio, nel cuore della Valle dei Templi, sono arrivati più di duemila giovanissimi da ogni parte della Sicilia per il concerto di Capo Plaza. Un successo che si ripeterà domani con Tommaso Paradiso, sempre alla Valle dei Templi, con uno spettacolo sold out da oltre una settimana

Successo anche per l’appuntamento con le nostre tradizioni, che si è tenuto venerdì scorso a San Leone, in piazzale Giglia, con il “Folklore nel Cuore – Uniti per la pace”, organizzato dall’Associazione culturale “I Picciotti da Purtedda”. Sul palco si sono esibiti i gruppi folklorici dell’Isola di Pasqua (Cile), Kosovo, Danze Antiche dell’800 di Catania, il gruppo Città di Grotte, “Ciauru di Sicilia” di Augusta e dei Picciotti da Purtedda. L’esibizione sarà preceduta dal concerto dell’Orchestra “Zagarella” di Augusta. Presenterà la serata Davide Sardo.

Al via anche il torneo internazionale di scacchi all’hotel Tre Torri, appuntamento giunto ormai alla sua settima edizione.

Domenica sera sono attesi gli Agricantus in concerto con la voce di Chiara Minaldi in piazza don Minzoni, davanti alla Cattedrale di San Gerlando. Sempre domenica, via alla Sagra del Melone a Montaperto. Tante le prelibatezze e le curiosità su questo prodotto della terra. Ad allietare la manifestazione anche uno spettacolo di musica leggera con gli Style.

Per tutti gli appuntamenti di Destinazione Agrigento si può consultare il link del Comune di Agrigento

https://agrigento.comune.digital/eventi/c/0 dove è possibile trovare un calendario fittissimo di cultura e intrattenimento. Gli eventi sono realizzati dal Comune di Agrigento con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, in collaborazione con la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi e il Parco Archeologico della Valle dei Templi.

