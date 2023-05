Blitz dei carabinieri alla fiera degli animali di Villaseta

Blitz dei carabinieri, questa mattina, al mercato dell’agricoltura e animali di Villaseta. I militari dell’Arma, hanno cinturato la zona di via Parco del Mediterraneo, dove si tiene la prima domenica di ogni mese la tradizionale fiera, e hanno provveduto al controllo dei venditori di animali vivi per verificare il rispetto delle normative in materia. Sarebbero stati sequestrati diversi uccelli e altri animali e sono state elevate delle sanzioni. Non è chiaro se fossero venditori regolari o abusivi.