SUPER PODIO PER MIRABILE-CALDERONE AL RALLY TARGA FLORIO 2023

Prestazione eccellente per il duo Agrigentino MAURIZIO mirabile e Calogero Calderone al rally Targa Florio 2023.

A bordo della meravigliosa ALPINE A110 RGT a trazione posteriore conquistano un meritato 2^ posto assoluto e primeggiano in classe e gruppo RGT. Prestazione non certo facile per gli agrigentini alle prese con la conoscenza della vettura a 2 ruote motrici a confronto con i rivali per il podio a 4 ruote motrici. Una Gara in crescendo quella che ha visto gli agrigentini impegnati in una Targa Florio che ancora una volta mostra tutto il suo fascino di gara più antica del mondo e difficile per le prove speciali articolate e veloci.

“ È’ stata davvero difficile ma tanto emozionante oggi – afferma Mirabile – siamo contentissimi per il risultato perché arrivare a podio con questa vettura è davvero tosto, è una trazione posteriore ed è di base una GranTurismo portata sulle strade da rally….non facile, ma la nostra soddisfazione oggi è ancora più grande, un’emozione. Essere secondi assoluti alla Targa Florio è stupendo, questa è la quinta volta che andiamo a podio ma come ho detto, oggi con questa vettura è stato più emozionante. Davvero. Devo ringraziare i miei sponsor che mi sostengono, (Predil, Ariap, Tomaso, Mia) la scuderia CST e la M-Sport di Agrigento che mi ha dato la possibilità di guidare questa fantastica Alpine.”

“ che dire, oggi è bellissimo essere qui al secondo posto assoluto – dice Calderone – questa vettura è bellissima ma non di certo facile da guidare e nel veloce ci ha fatto tremare…. La nostra soddisfazione è percepibile e siamo stati dietro solo a Pollara che è un ragazzo di talento e che ha fatto tanti campionati italiani rally, per cui siamo davvero contenti. Maurizio è stato bravo a gestire una vettura che non conosce e ringrazio tutti i ragazzi della M-Sport per il loro sostegno ed i nostri tifosi che ci hanno seguito passo passo.“

La manifestazione ritornata quasi ai fasti pre-covid si è articolata con la partenza suggestiva da Palermo in piazza Indipendenza per poi proseguire per Termini Imerese per i parchi assistenza previsti…. Le prove Targa, Lascari e Cefalù hanno riempito le strade di pubblico per tutti i 70 kilometri circa di prove speciali.

