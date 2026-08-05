Un poliziotto agrigentino, Dario Di Carlo, in servizio alla sezione della polizia stradale di Firenze, durante una gita in barca nelle acque di Porto Empedocle è stato protagonista di un intervento di soccorso: ha salvato da morte certa una tartaruga Caretta caretta rimasta impigliata in una rete. L’agente, ad una distanza di circa 50 metri dall’entrata del porto di Porto Empedocle, ha avvistato la Caretta caretta in difficoltà.

Sin da subito ha avvisato la Capitaneria di porto di Porto Empedocle, che si è attivata, consegnando nelle loro mani il prezioso animale marino, in modo tale da fare in modo che la tartaruga venisse curata dal personale specializzato per le ferite riportate a causa della rete, di cui i nostri mari purtroppo sono pieni e che creano un grosso problema all’intera fauna marina.

A Dario Di Carlo sono arrivate le congratulazioni dei suoi colleghi. “Anteponendo alla sua giornata di relax con la famiglia un doveroso intervento di salvataggio nei confronti della piccola e preziosa tartaruga, giungano le nostre più convinte congratulazioni, significando che un tutore dell’ordine antepone sempre il dovere anche in questi particolari casi”.

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