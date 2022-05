Sorpreso ad occultare qualcosa in uno spazio condominiale. L’immediato intervento del personale della Squadra Mobile di Agrigento ha permesso di recuperare un sacchetto trasparente, contenente 33 cartucce calibro 7,65. A finire nei guai un quarantanovenne di Licata. L’uomo, quindi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’illecita detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo.