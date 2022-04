Blitz antidroga: aveva cocaina e crack: bloccato trentatreenne

Trovato in possesso di cocaina e crack, pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio della città dei Templi, e soddisfare tutte le richieste dei consumatori. Un trentatreenne, gambiano, residente ad Agrigento, presso una comunità alloggio per migranti, è finito nei guai. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

l’operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Il giovane del Gambia è stato controllato mentre si trovava a bordo di una Fiat Punto in compagnia di un amico, in via Dante. Durante la perquisizione personale e veicolare, l’immigrato è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina, suddivisa in dieci dosi, e 5,4 grammi di crack, suddiviso in 13 dosi.

Il conducente della vettura, un romeno disoccupato, residente ad Agrigento, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché a seguito di una perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione, sono stati trovati 2,7 grammi di marijuana.