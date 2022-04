Bancarotta fraudolenta: chieste cinque condanne

Il pubblico ministero Giulia Sbocchia, a conclusione della requisitoria, ha chiesto cinque condanne, e tre assoluzioni al processo scaturito da una bancarotta fraudolenta. La vicenda ruota attorno a due aziende: la “Bio Medical System” e la “Milena Farmaceutic”. Secondo l’accusa sarebbero stati distratti 300mila, sottraendoli ai creditori in vista del fallimento.

Chiesta la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno per Filippo Gandolfo e Alfredo Fiaccabrino; 2 anni ciascuno per Felicia Palumbo, Salvatore Lombardo ed Enzo Penna. Avanzata richiesta di assoluzione per Anna Limbrici, Salvatore Alongi e Giuseppe Bartolomeo. Proscioglimento per tutti gli imputati da alcuni capi d’imputazione oramai prescritti.

L’udienza è stata aggiornata al 18 maggio per le arringhe difensive.