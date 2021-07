Blitz antidroga, arrestata una donna. Due denunce

Diverse perquisizioni sono state eseguite, dai poliziotti del Commissariato di Sciacca, nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Perquisizioni, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Sciacca, che hanno portato all’arresto di una donna, e alla denuncia di un’altra donna, e di un uomo, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le manette sono scattate per C.V., 40 anni, di Sciacca, collocata, su disposizione del magistrato di turno, agli arresti domiciliari. E’ stata trovata in possesso di 90,68 grammi di hashish; 20,3 grammi di marijuana; 21,13 grammi di eroina; 9,08 grammi di olio di marijuana in boccetta, di due bilancini di precisione, e di 1.055 euro, soldi ritenuti probabile provento dell’illecita attività di smercio di droga.

Due invece i denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica: una quarantunenne di Montevago che è stata trovata in possesso, di 10,60 grammi di mannitolo; 0,30 grammi di crack; 0,34 grammi di hashish e 1,78 grammi di cocaina, e un saccense di 28 anni che è stato trovato in possesso di 4,25 grammi di cocaina, suddivisa in dieci dosi.