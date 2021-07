Due coniugi trovati morti nella loro abitazione

All’interno di un’abitazione sono stati rinvenuti i cadaveri di una coppia di coniugi. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Tutto quanto in uno stabile di via Parlapiano, a Ribera. Le vittime sono G.V., 74 anni, e la moglie A.C., 75 anni.

A fare la scoperta dei corpi senza vita dei due anziani sono stati i carabinieri della Tenenza riberese che, dopo alcuni giorni in cui la coppia non si vedeva in giro, hanno deciso di compiere alcuni accertamenti, ed entrare nell’abitazione unitamente ai vigili del fuoco.

Una volta dentro la scoperta dei cadaveri. Sul pavimento è stata rinvenuta una pistola. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sciacca, e della Tenenza di Ribera, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale saccense.