Scippata della borsa sotto casa di notte: “caccia” a 2 malviventi

E’ stata scippata della borsa, mentre era in compagnia del convivente. Ad entrare in azione, nella notte di venerdì, sono stati due malviventi, a cui stanno dando la “caccia” i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Tutto quanto è successo in via Cavaleri Magazzeni, quando la coppia, lui di 45 anni, e lei di 38 anni, pare che stesse per tornare a casa.

All’improvviso sono stati avvicinati dai due individui che, hanno scippato dalle mani alla donna la borsa, contenente un telefono cellulare, ed effetti personali. A quel punto i balordi si sono dileguati e hanno fatto perdere ogni traccia.

La coppia ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Villaggio Mosè, che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari stanno verificando la presenza o meno nella zona, di impianti di video sorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili alle investigazioni.