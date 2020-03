Maltempo, alberi e rami caduti in città e a pochi passi dal mare

La pioggia e il vento delle ultime ore hanno provocato la caduta di alberi e rami in territorio di Agrigento. E’ successo nel rione del campo sportivo, e lungo il viale delle Dune, a San Leone. In un caso proprio nella località balneare il tronco ha sfiorato un’auto in transito.

Un altro albero era caduto, ieri, poco lontano, in via Magellano. Paura in diversi territori della provincia di Agrigento per una serie di incendi di cavi elettrici, innescati dall’acqua piovana, proprio a ridosso di abitazioni. E’successo ad Agrigento, Menfi, Sciacca, Cianciana e Ribera. Super lavoro per i vigili del fuoco.