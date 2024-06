Blatte all’interno, topi all’esterno. Succede al Comando della polizia municipale in via Parco del Mediterraneo nel quartiere di Villaseta. E nella giornata di sabato gli uffici sono rimasti chiusi per consentire alla ditta incaricata dal Comune di effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dei luoghi. A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Franco Micciché.