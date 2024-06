Sabato da bollino “nero” sul fronte degli incendi ad Agrigento e provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei vari distaccamenti. Roghi, che hanno interessato zone collinari, di campagna, e in alcuni casi lambito aree abitate.

Al bivio per Comitini s’è sviluppato un incendio da un terreno di erba secca, e le fiamme si sono propagate, arrivando quasi alla statale 189; in contrada “Sant’Anna” ad Agrigento sono intervenuti la Forestale con l’ausilio di un elicottero che ha fatto la spola con il mare di Maddalusa per rifornirsi di acqua.

Fiamme anche a Favara nei pressi di contrada “Petrusa”, non lontano dalla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. A rendere ancora più difficile l’intervento di vigili del fuoco e personale del Corpo Forestale il venticello e le alte temperature. Sembrano esserci pochi dubbi sul coinvolgimento di uno o più piromani.