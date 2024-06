Il coordinatore del movimento politico “Primavera empedoclina”, Luigi Gino Grillo, esprime piena soddisfazione all’esito delle elezioni europee svoltesi l’8 e 9 giugno scorsi e lancia una proposta a tutti coloro che si riconoscono come moderati, centristi e cattolici impegnati in politica. “Il risultato di questa consultazione elettorale – esordisce – è la dimostrazione che i cattolici impegnati in politica rappresentano una risorsa fondamentale, con una grande prospettiva di allargamento. Le istituzioni tutte non possono fare a meno del valore della nostra dottrina sociale, che è un elemento imprescindibile per ogni iniziativa”.

È però essenziale – aggiunge Gino Grillo – che tutti i moderati trovino una casa comune, occupando insieme quello spazio che storicamente gli compete e dal quale parlare con una voce univoca. Riteniamo – afferma – che questa casa comune sia costituita dal Partito popolare europeo, per il quale ci siamo già spesi nelle ultime competizioni politiche in quanto centristi, moderati e cattolici impegnati in politica, nonché europeisti convinti, scegliendo Forza Italia-Noi moderati”.

“È anche necessario – sottolinea Gino Grillo – raccogliere tutti gli altri moderati ancora alla ricerca di una collocazione. Siamo dunque pronti a occupare questo spazio in cui tutti noi, cattolici impegnati in politica, dobbiamo unirci. Si tratta di una sfida importante. Con il nostro movimento “Primavera empedoclina” – chiosa il coordinatore – valuteremo se farci

promotori, nelle prossime settimane, di un incontro provinciale con tutti coloro che si riconoscono nei valori del Partito popolare europeo per camminare tutti insieme”.