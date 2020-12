Il Consiglio comunale di Bivona nella seduta del 14 dicembre 2020 ha approvato, con voto unanime dei Consiglieri presenti, i nuovi emblemi araldici della Città di Bivona: lo stemma, il gonfalone e la bandiera civica.

Finalmente Bivona si riappropria del suo antico e originario stemma di Città Ducale: la prima Città siciliana ad essere stata elevata a Ducato nel 1554 per opera di Carlo V. Un atto non solo formale ma di grande valore sostanziale, che sarà ricordato nella storia della nostra Comunità. Lo stemma attualmente utilizzato non è conforme alle caratteristiche tecniche degli emblemi araldici, così come prevede la normativa vigente.

“L’attuale raffigurazione è frutto di interpretazioni errate avutesi nel corso degli anni – afferma il sindaco Milko Cinà -. L’iter per l’ottenimento del provvedimento di concessione dello stemma comunale della Città di Bivona è iniziato lo scorso anno nel mese di novembre. Si sono avute nel corso di questi mesi diverse interlocuzioni con l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e le Onorificenze e Araldica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente per la concessione di emblemi araldici al fine di definire l’iter procedurale per il riconoscimento degli emblemi della nostra Città”.

“Nei prossimi giorni invierò la domanda di concessione per il riconoscimento dello stemma comunale, così come prevede la normativa – continua il sindaco di Bivona -, sarà trasmessa in duplice copia, una diretta al Presidente della Repubblica, l’altra al Presidente del Consiglio dei Ministri, allegando copia della deliberazione consiliare, i bozzetti degli emblemi araldici e relative blasonature.

Abbiamo scritto una bella pagina di storia per la nostra comunità, rimediando ad un errore durato tantissimi anni e a cui nessuno aveva posto soluzione. Ci riappropriamo del nostro passato, delle nostre glorie, della nostra identità.

Il nuovo stemma di Bivona avrà una corona aurea ad otto torri, di cui cinque visibili, caratteristica specifica dei comuni insigniti del titolo di città”.

“Con la procedura di riconoscimento – sottolinea il primo cittadino -, anche il gonfalone comunale si vestirà a nuovo, in quanto, oltre a contenere lo stemma originario e antico di Bivona, riporterà la scritta “CITTÀ DI BIVONA” e sarà ornato con i ricami in oro. Abbiamo, inoltre, voluto per la nostra Città di Bivona la sua bandiera ufficiale che sventolerà assieme alla bandiera italiana, a quella della Regione Siciliana e alla bandiera europea. Orgogliosi di essere Bivonesi! Ringrazio la dott.ssa La Mela per aver seguito l’iter”.