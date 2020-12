Regalo sospeso, Picarella: ultimi due giorni per donare ai bambini di famiglie in difficoltà

C’è tempo fino al 20 dicembre l’iniziativa promossa dal Comune di Agrigento #saràcomunquenatale: il regalo sospeso.

Grazie alla collaborazione delle attività commerciali del settore giocattoli, librerie e cartolerie aderenti è possibile incentivare gli acquisti natalizi, regalando al contempo un dono per natale ai bambini di famiglie in difficoltà.

Questo l’elenco delle attività commerciali di prossimità che hanno aderito fino ad ora all’iniziativa:

Toys Center Viale Cannatello

Pelonero Disney Via L. Sciascia 200

Calzature & Giocattoli Via Venezuela

Graceffa Giocattoli Via Imera

Cartolibreria Vita Via Callicratide, 62

Cartolibreria ECart Viale Cannatello 35

Cartolibreria Tuttolomondo Via Mazzini 26-34

Cartolibreria Milleidee Via G. B. Peruzzo, 25

Libreria Traversa Via Dante, 29

Libreria Edizioni Paoline Via Atenea, 143