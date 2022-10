Bioetica e Letteratura di Enzo Di Natali è stato presentato ad Aragona

Cosa hanno detto gli Scrittori e Poeti più conosciuti (Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello, Oriana Fallaci, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Pascoli, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, K. Ishiguro, Elsa Morandi, Hesse, Tolkien…) sui temi etici più delicati che riguardano la vita di ognuno di noi?

Il loro pensiero è nel libro di Enzo Di Natali Bioetica e Letteratura, (Ed. Medinova, Favara) che è stato presentato ad un pubblico attento e partecipe, presso la cripta della Madonna del Rosario di Aragona. A dare il saluto, l’arciprete don Angelo Chillura, che, essendo un teologo ed esperto nella disciplina, ha messo in risalto la qualità del lavoro pubblicato da Di Natali. Il teologo prof. Alfonso Cacciatore, nel suo intervento, ha trattato i singoli argomenti esposti nella pubblicazione.

Il dottor Antonio Liotta, editore della casa editrice Medinova, ha illustrato l’attività editoriale svolta in questi anni. Infine, l’autore del libro, Enzo Di Natali, ha evidenziato che nel periodo in cui tramite i social si leggono tanti giudizi, su argomenti etici che possono cambiare il futuro delle nuove generazioni, è interessante ascoltare il pensiero di questi qualificati Maestri; un pensiero che è una luce nel buio della superficialità. Destinatari del libro? Qualsiasi persona può attingere alla sapienza degli scrittori sopra menzionati, perché è un testo valido per i docenti, studenti e persone che desiderano migliorare le proprie conoscenze.