Raid vandalico in parco comunale, distrutte porte e finestra

Ignoti vandali hanno distrutto nei giorni scorsi alcune porte e una finestra della struttura a servizio di Villa Ambrosini, a Favara. A fare la scoperta è stato un custode comunale. E’ stata presentata una formale denuncia per danneggiamento alla Tenenza dei carabinieri. Dopo un sopralluogo, sono state avviate le indagini.

“Ad agire sono stati ignobili vandali. Il sistema di video sorveglianza, che era in fase di installazione, è adesso attivo e speriamo possa consentirci di punire chi ritiene normale poter danneggiare un bene pubblico per gioco – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Al netto delle attività di controllo, forse tutti noi dobbiamo interrogarci di quale esempio diamo ai giovani, e su cosa possiamo fare per impedire queste forme di violenza gratuita”.