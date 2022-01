Una bambina di un anno e mezzo è stata ricoverata all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, a causa di una overdose di sostanze stupefacenti. La piccola, proveniente da un Comune della provincia di Agrigento, è stata portata in ospedale dai genitori. Le condizioni della bimba sono migliorate. Dopo essere stata ricoverata in neurochirurgia è stata trasferita in reparto. Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni.