Bimba di 4 anni morta in ospedale: sei medici indagati

Sei sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Sciacca per la morte della bambina di 4 anni, Alessia Gabriela Nigel, deceduta all’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove era stata portata dai genitori per la febbre alta. Un atto dovuto, per dare ai medici, che hanno avuto in cura la piccola, la possibilità di prendere parte, attraverso consulenti di parte, all’autopsia che si terrà nella giornata di sabato. La famiglia della bimba è assistita dall’avvocato Giacomo Cortese e ha nominato consulente tecnico il medico legale Antonio Messina.