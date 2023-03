Pasqua al Lounge Beach: il locale più esclusivo e coinvolgente della Scala dei Turchi

Prove d’estate al Lounge beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. A Pasqua si inaugura la stagione turistica per l’estate 2023. Sole e temperature in aumento e sul litorale realmontino si lavora a pieno regime per accogliere i primi assalti della nuova stagione estiva. Dal 9 aprile il Lounge Beach si prepara ad accogliere i propri ospiti per festeggiare insieme l’arrivo della bella stagione e delle festività pasquali: un luogo ricco di storia, spiaggia incredibile, vista mozzafiato e sensazioni enogastronomiche imperdibili. Con l’arrivo della primavera il locale sprigiona tutta la sua bellezza e regala giornate indimenticabili alla scoperta di sapori, cultura e luoghi spettacolari. Il 10 aprile, poi, la “PaSquetta Perfetta” con dj Enzo Pezzino, inizio alle ore 15.