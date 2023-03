Tentano di sfondare la vetrata dell’ufficio postale: ladri fuggiti a mani vuote

Ignoti malviventi, durante le ore notturne, hanno tentato di sfondare il vetro della porta di ingresso dell’Ufficio postale di via Sabella a Naro. I colpi hanno fatto scattare l’allarme, e a quel punto non hanno potuto far altro che desistere e scappare via. Il vetro è stato lesionato, ma non si è rotto. Il danneggiamento ha tutte le caratteristiche di un tentato furto. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili.