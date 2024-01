Ha ingerito per errore acido. Protagonista della brutta esperienza un agricoltore di Licata. L’uomo era al lavoro nel proprio appezzamento di terreno in contrada “San Michele”, alla periferia dell’abitato licatese, quando ha sbagliato bottiglia e invece di acqua per assumere le medicine ha bevuto acido.

Immediata la corsa al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. All’uomo è stato collocato un sondino naso-gastrico per facilitare l’espulsione del liquido tossico assunto, poi il trasferimento all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per essere sottoposto ad altri esami. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.