La Procura di Sciacca, dopo avere concluso gli accertamenti, ha chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico di sei medici, iscritti per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta sul decesso di Alessia, una bambina di 4 anni, avvenuto lo scorso 28 marzo dopo essere stata portata in ospedale dai genitori, originari della Romania e residenti a Sambuca di Sicilia, all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Le condizioni di salute della bimba, che aveva la febbre alta, sono rapidamente peggiorate fino alla morte. Una consulenza ha escluso una responsabilità da parte dei sanitari indagati. Il legale dei genitori della piccola si oppone alla richiesta di archiviazione. L’udienza è stata fissata per il 26 marzo davanti al Gip del Tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, per sentire in aula tutte le parti.