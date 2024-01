Questo periodo di pausa nella coltivazione del verde e dell’orto, permette di dedicarti alla pulizia ma soprattutto alla progettazione per la prossima stagione. In particolare chi coltiva un piccolo orto domestico per l’autoconsumo, negli ultimi anni si è avvicinato ai metodi biologici in cui si fa un sempre minor ricorso a prodotti chimici. Invece, si sfrutta la cosiddetta lotta biologica il cui principio sta nell’attirare insetti benefici in grado di controllare altri insetti parassiti come afidi e cocciniglie. Scopri allora quali sono questi insetti e come attirarli nel tuo orticello di casa.

Quali sono gli insetti utili nell’orto

La lista degli insetti benefici per l’orto non poteva che iniziare dalle api, i più noti grazie al lavoro di impollinazione che svolgono. Quando vedi delle api che si aggirano attorno alle casette di legno dove tieni gli attrezzi, dovresti esserne contento e non cercare di allontanarli. Alla ricerca continua di nettare, raccolgono sulle loro zampe il polline e lo trasportano di fiore in fiore, rendendo possibile la fecondazione incrociata che consente di avere una buona produzione ortofrutticola. Le farfalle sono utili quanto le api poiché svolgono le medesime operazioni.

Tra i principali insetti predatori in un prato o un orto, va citata la mantide religiosa. Voracissima di mosche, zanzare, cavallette e addirittura locuste, è particolarmente riconoscibile per via della sua postura con zampe ripiegate in avanti. In un orto sono fondamentali anche i vermi che migliorano la struttura del suolo.

Utilissime sono le coccinelle che si nutrono principalmente di piccoli insetti come gli afidi, pericolosissimi perché succhiano la linfa delle tue piante da orto. In particolare le larve di coccinella, controllano e gestiscono i parassiti. Lo stesso vale per i ragni, ottimi predatori di insetti come zanzare, afidi e mosche. Meglio però fare attenzione che non ce ne siano troppi perché non fanno tanto i difficili e si possono nutrire anche di insetti benefici.

Come attirare gli insetti benefici nel tuo orto

Ora che sai quali sono gli insetti benefici per il tuo orto, progettalo prevedendo di seminare e piantare alcune piante capaci di attirarli. Tanto per iniziare, devi creare un ambiente favorevole agli insetti dove possano trovare il nutrimento che cercano. Tra le piante da orto o nelle immediate vicinanze, colloca varie piante fiorite. In particolare per attirare insetti impollinatori come le farfalle e i bombi, coltiva la profumatissima lavanda. Aggiungi l’achillea nell’aiuola, un altro tipico fiore nettarifero.

Evita i pesticidi che decimano le popolazioni di insetti, compresi quelli positivi per le coltivazioni. In secondo luogo, faresti bene a sistemare delle casette per insetti. Ormai in tutti i negozi di giardinaggio si trovano queste piccole strutture con varie sezioni che contengono pezzetti di legno, giunco, paglia e altri materiali naturali in cui gli insetti possano ricavare un piccolo rifugio sicuro. Queste specie di abitazioni che possono esser chiamate anche hotel per insetti, sono preziose perché promuovono la biodiversità, contribuendo alla buona salute del tuo orto domestico che sarà più produttivo e sano.